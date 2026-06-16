هل عمل وليمة يوم رأس السنة الهجرية بدعة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

أكدت دار الإفتاء أن الاحتفال بـ رأس السنة الهجرية 1448هـ جائز شرعًا ولا حَرج فيه، وإقامة الولائم ودعوة الأهل إليها من الأمور المستحبة، مشيرة إلى أن إقامة الولائم في هذا اليوم فيه معنى إطعام الطعام الذي هو من أقرب القربات وأرجى الطاعات.

ما حكم وليمة يوم رأس السنة الهجرية ؟

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة على موقعها الرسمي، أن الوليمة مِن أحب الأعمال إلى الله تعالى، وأرجاها للقبول؛ لما فيها من معانٍ إسلامية ومجتمعية راقية، كإعلان النكاح، وتقديم إرضاء الله تعالى بفعلها.

وأشارت الإفتاء أن من جملة إظهار الفَرَح بالعام الهجري هو إدخال السُّرور على الأهل والجيران والفقراء بما يقوم به بعضُ الناس مِن ذبح الذبائح وعمل الولائم، ودعوة الناس إليها.

وأوضحت أنه مِن الثابت شرعًا أنَّ إطعام الطعام مِن أجلِّ القُرُبات وأرفع أنواع الطاعات، وأرجاها للقبول عند الله تعالى حتى جعله الله تعالى من أسباب الفوز بدخول الجنة.

واستشهدت بقول الله تعالى مادحًا عباده المؤمنين: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8]، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» متفق عليه.

دعاء العام الهجري الجديد 1448

يستحب أن يقول المسلم مع العام الهجري الجديد 1448 هـ هذا الدعاء:

اللهم مع بداية العام الهجري الجديد 1448 نسألك خير هذه السنة وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم اجعلها سنة رحمة ومغفرة وبركة وتوفيق، واكتب لنا فيها السعادة والرزق الواسع وصلاح الحال.

ومن أفضل صيغ دعاء العام الهجري الجديد 1448:

اللهم افتح لنا في هذا العام أبواب الخير والبركات.

اللهم اجعل أيامنا القادمة مليئة بالطاعة والرضا.

اللهم ارزقنا التوفيق في أمور ديننا ودنيانا.

اللهم احفظنا وأهلنا وأحبابنا من كل سوء ومكروه.

دعاء العام الهجري الجديد لجلب الرزق

دعاء العام الهجري الجديد لجلب الرزق، ويستحب أن يقول المسلم مع بداية العام اللهم فك الكرب، ويسر الرزق، وأذهب اللهم عنا الحزن والبلاء، ربنا لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد ربنا على رزقتنا وأوليت.

اللهمّ افتح علينا أبواب رزقك الحلال، وارزقنا من واسع فضلك. اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهمّ أيقظني على رزقٍ لم أتوقعه، وعلى خيرٍ لم أفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننتُ أنها مستحيلة.

يا كريم من رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني وبمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني.

أسألك اللهم أن تفرج الكرب، وأن تكفينا الهم، وأنت تباعد بيننا وبين الأحزان والأنكاد اللهم يسر الحال لجميع المسلمين، وارزقهم اللهم من بركات السماء، وخيرات الأرض اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الجزلى ان ترزق زوجى من حيث لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبا ولا تجعل عيشه كدا وتغدق عليه من كل خير.

دعاء العام الجديد لجلب الرزق اللّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين، اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين.

أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم غَشِّني بالرحمة، وارزقني التوفيق والعصمة، وطهِّر قلبي من غياهب التهمة، يا رحيمًا بعباده المؤمنين. ربّ أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر عليّ، واهدني ويسر الهدى اليّ، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شاكراً، ولك ذكاراً، ولك رهابًا، ولك مطواعاً، ولك مخبتاً، أوّاهاً، منيباً، ربّ تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حُجتي، واهدِ قلبي، وسدد لساني.