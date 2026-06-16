أذكار مستحبة في الأشهر الحرم لمغفرة الذنوب .. رددها الآن

مع انطلاق العام الهجري الجديد، واستقبال شهر المحرم كأول الأشهر الحرم، تتجدد فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، حيث تحمل هذه الأشهر مكانة خاصة في الإسلام، لما لها من فضل عظيم وأجر مضاعف.

ويعد شهر المحرم من أبرز هذه الأشهر المباركة، ما يجعله وقتًا مناسبًا للإكثار من الذكر والاستغفار، خاصة في أوقات السكون مثل ساعات الفجر، التي تُعد من أفضل الأوقات للدعاء والعبادة.

وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية بيان فضل الأشهر الحرم، وعددها أربعة، وهي مواسم إيمانية ينبغي اغتنامها بالطاعات، وعلى رأسها الأذكار التي تفتح أبواب الرحمة وتُكفّر الذنوب.

أذكار مستحبة في الأشهر الحرم لمغفرة الذنوب

وفي هذا السياق، يمكن للمسلم أن يحرص على ترديد مجموعة من الأذكار التي تعين على مغفرة الذنوب ونيل الأجر، ومن أبرزها 6 أذكار مستحبة يُستحب الإكثار منها خلال هذه الأيام المباركة.

أولا:- ورد من الأذكار التي تغفر الذنوب دعاء يقال عند الأذان حيثقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه»، واختلف العلماء في الموضع الذي يقال فيه هذا الذكر، فمنهم من رجح أنه يقال بعد فراغ المؤذن من التأذين، ومنهم من رجح كونه يقال عند تشهد المؤذن لما وقع في بعض روايات الحديث بلفظ، وأنا أشهد.

ثانيا:- أن الأذكار عقب الصلاة تغفر الذنوبروى مسلم (597) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر».

ثالثا:- وورد دعاء يقال قبل النوم يغفر الذنوبقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قال حينيأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر - غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»أخرجه ابن حبان في صحيحه.

رابعا: في صحيح البخاري ما يقرب منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا، استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته».

خامسا: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». رواه الترمذي.

سادسا: ثبت أن من رددسبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر لها ذنوبه،روى عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قوله: :« من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر»، رواه البخاري ومسلم.

دعاء شهر المحرم المستجاب

وفي دعاء شهر محرم يروى عن الإمام أحمد من حديث أبي الزبير عن جابر قال: «لم يكن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، فيغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ.

1- اللهم إنا نسالك الخير كله في هذا العام ولاتحرمنا من فعل الطاعات واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا اكرم الاكرمين. اللهم إنا نسألك أن يكون هذا العام عام خير وسلام وأن تطهر بلاد المقدس من اليهود الحاقدين فانهم لا يعجزونك ويا بنى يهود لنا رب كبير فانتقم منهم يا قهار يا الله يا الله يا الله.

2- سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك كما يستحب أن نقول في دعاء شهر رجب اللهم وبحمدك، ما أعظم اسمك في أهل السماء، واحمد فعلك في أهل الأرض.

سبحان اللهم وبحمدك، لا اله الا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أنت الرؤوف، تنزل الغيث، وتقدر الأقوات، قاسم المعاش، قاضي الآجال، رازق العباد، مروي البلاد، مخرج الثمرات، عظيم البركات.

3- يا اسمع السامعين، وابصر الناظرين، واسرع الحاسبين، يا ذا القوة المتين، صل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته، واقسم لي في شهرنا هذا خير ما قسمت. واحتم لي في قضائك خير ما حتمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت، واحيني ما احييتني موفورا.

وامتني مسرورا ومغفورا، وتول انت نجاتي من مساءلة البرزخ، وادرأ عني منكرا ونكيرا. وار عيني مبشرا وبشيرا، واجعل لي إلى رضوانك وجنانك مصيرا، وعيشا قريرا، وملكا كبيرا، وصل على محمد وآلة كثيرا.

4- اللهم أهله علينا بالأمن السلام وأعنا فيه على كل عمل يرفع منزلتنا في الآخرة وآتنا فيه من خير الدنيا ما يعيينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

5- اللهم ارزقنا في محرم بعمل يرضيك عنا ولا تدع فيه من ذنوبنا شيء إلا غفرته واحفظنا من كل سوء كما حفظت نبيك ورسالته"

6- اللهم بحق شهرك الحرام اقض حوائج المحتاجين وتقبل منا التوبة فيه وأعنا على ذكرك وصومه وكل ما يرضيك عنا وفيه صلاح أحوالنا".

7- اللهم يا مسهل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق فاللهم ادفع عن المسلمين ما لا يطيقون، واغفر لهم ما لايعلمون، واشفهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه، اللهم آمين.