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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء ترد على المشككين في رواية نسج العنكبوت ووقوف الحمامتين على غار ثور

الإفتاء ترد على المشككين في روايات نسج العنكبوت و الحمامتين
الإفتاء ترد على المشككين في روايات نسج العنكبوت و الحمامتين
عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ما ورد في قصة نسج العنكبوت على باب غار ثور، ووقوف الحمامتين عند مدخله في حادثة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد ورد في عدد من كتب السنة والسيرة النبوية، وجاءت له روايات متعددة من طرق مختلفة.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذه القصة قد أخرجها عدد من أهل العلم والمصنفين، منهم الإمام أحمد في مسنده، وعبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في معجمه الكبير، كما أشار إليها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وذكر أن إسنادها حسن، كما حسّنها الإمام ابن كثير في مؤلفاته في السيرة النبوية.

وأضافت أن القصة وردت كذلك في كتب دلائل النبوة، ومن بينها ما ذكره الأصبهاني، إضافة إلى ما أورده القاضي عياض في كتاب الشفا، والصالحي في سبل الهدى والرشاد، وغيرهم من العلماء الذين نقلوا هذه الروايات في سياق أحداث الهجرة الشريفة.

وشددت دار الإفتاء على أن تعدد طرق الرواية وتنوع مصادرها في كتب السنة والسيرة يعزز من قبول مضمونها عند أهل العلم، ولا يقدح في أصل ثبوتها، مؤكدة أنه لا مطعن في المعاني التي اشتملت عليها هذه الروايات، لما فيها من دلالات على حفظ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته له في رحلة الهجرة المباركة.

دعاء بداية العام الهجري الجديد 1448

ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .
اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى .. يارب العالمين .

اللهُم إنا نستودعك سنة… [مضت من عمرنا]… بأن تغفرها لنا، و ترحمنا و تعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، و تصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا .

قصة نسج العنكبوت باب غار ثور وقوف الحمامتين دعاء بداية العام الهجري الجديد

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