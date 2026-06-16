خالد الجندي يحذر من فتاوى مفبركة على السوشيال ميديا تستهدف الإساءة للعلماء

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن نشر الكراهية والطعن في العلماء لا يمكن أن يصدر عن أهل العلم الحقيقيين، مشيرًا إلى أن هناك من يتعمد اختلاق الأكاذيب ونسب أقوال لم تصدر عن العلماء بهدف التشكيك فيهم وإسقاط مكانتهم في أعين الناس.

خالد الجندي: أتعرض بشكل شخصي لنسب تصريحات غير صحيحة لي

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أنه يتعرض بشكل شخصي لنسب تصريحات غير صحيحة إليه، مؤكدًا أنه لا يمتلك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يصدر بيانات أو تصريحات صحفية، لافتًا إلى أن كل ما يُنشر على لسانه خارج إطار البرنامج لا علاقة له به.

وأضاف أن خطورة هذه الظاهرة تكمن في انسياق بعض الناس وراء هذه الأخبار دون تحقق، مما يفتح الباب للسب والتجريح ونشر الفتن، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، مؤكدًا أن التثبت واجب شرعي قبل تصديق أي خبر.

وأشار إلى أن حتى المؤسسات الصحفية الكبرى أصبحت تعاني من ظاهرة التزوير ونشر الأخبار الكاذبة على لسانها، وهو ما يؤكد أن الأمر لم يعد مقتصرًا على الأفراد بل أصبح ظاهرة عامة تستهدف كل صاحب تأثير.

وشدد على ضرورة الوعي بخطورة تداول الشائعات، مؤكدًا أن بعض الجهات تسعى لإثارة البلبلة من خلال فبركة فتاوى غريبة ومثيرة، داعيًا الجمهور إلى عدم تصديق كل ما يُنشر، والرجوع إلى المصادر الموثوقة والعلماء الثقات قبل إصدار الأحكام أو تداول الأخبار.