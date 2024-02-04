منتشرة من شهرين.. استشاري مناعة يحذر من أدوار فيروسية متصلة |فيديو

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، من الإصابة بالكحة لفترات طويلة هذه الأيام في فصل الشتاء، قائلا "منذ شهرين، فإننا دخلنا في أدوار فيروسية متصلة مثل البرد والانفلونزا والمخلوي وكورونا ومتحوراتها".

وأضاف "الحداد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة "المحور"، "كثيرون يشتكون من إصابتهم بالكحة لأكثر من شهر دون أن شفاء منها، وأقول إننا في موسم الشتاء، أي أننا من الممكن أن نصاب اليوم بالبرد وغدا بالأنفلونزا وبعد أسبوع بالمخلوي وبعده نصاب بمتحور كورونا، مع العلم أن الأربع أمراض بنفس الأعراض".

وتابع استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، "من نعمة ربنا أن الإصابة بكورونا أصبحت عبارة عن أعراض تصيب الجهاز التنفسي العلوي مثل الزكام والرشح وارتفاع درجة حرارة الجسم وكحة من الدرجة المتوسطة، وبالتالي فإن كل الأمراض التنفسية تقريبا متشابهة".