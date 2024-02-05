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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب : متوقع وصول سكان العالم في 2030 لـ8.5 مليار نسمة

النائب إيهاب وهبة،
النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، أن سكان العالم في 2030 من المتوقع أن يصل لـ8 مليارات ونصف المليار نسمة، و في 2050 يصل إلى 10 مليارات نسمة، وهو الأمر الذي يترتب عليه ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي لنحو 70%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء عرض طلب المناقشة العامة الموجه للحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وقال: في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على القطاع الزراعي، لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي، لتحقيق 3 أهداف هي تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها باعتباره نشاطا استثماريا.

وأوضح إيهاب وهبة، أن استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي يساهم في خفض استهلاك المياه، وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، وتقليل التكاليف التشغيلية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بكشف خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تطور في هذا القطاع ما بين الروبوتات واستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بعد، والآلات ذاتية التشغيل.

الانتاج الزراعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب المناقشة العامة التكنولوجيا الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

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