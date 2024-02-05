افتتاح مبنى خدمات كنيسة "العذراء" بالمٌلِّيِحة بعد تطويره

افتتح نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العآم لقطاع كنائس حدائق القبة والعباسية والوايلي أمس مبني خدمات تابع لكنيسة السيدة العذراء بالمٌلِّيِحة وذلك بعد تطويره.



وتم تطوير دار الحضانة الموجودة داخله، بزيادة عدد فصولها وإضافة معمل للغات والمونتسوري، لتطوير مهارات الأطفال بمنطقة المٌلِّيِحة، كما تم استثمار الفناء في خدمة العائلات بالكنيسة لقضاء بعض الوقت في أجواء ترفيهية مناسبة تحت رعاية خدام الكنيسة والآباء الكهنة، يأتي هذا ضمن خطة الكنيسة للاهتمام بالأسرة وتوفير وسائل متنوعة وفعالة للتواصل بين أفراد الأسرة.