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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة.. محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار بجميع المناطق الساخنة

سقوط أمطار غزيرة
سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف تواجدها بالمناطق الساخنة الناجمة عن تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي تجمعت نتيجة أجواء الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية التي تتعرض لها المحافظة وكذلك التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة ناتجة عن ذلك.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

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وفي هذا الصدد، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق الساخنة بالإسكندرية، وأكدت على الدفع بسيارات تصريف أي تجمعات لمياه الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

يأتي ذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة.

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