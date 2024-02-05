تجاوز الـ15 ألف جنيه.. أسعار القطن بالمزاد التاسع في الإسكندرية

صرح الأستاذ الدكتور مصطفى عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية بأنه قد تم عقد المزاد العاشر للقطن اليوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 في مقر الهئية العامة لتحكيم واختبارات القطن بالاسكندرية من خلال مشاركة شركات تجارة قطن بالاضافة لشركة مصر (الشركة القابضة) وذلك لبيع القطن الزهر في محافظات (دمياط – البحيرة – الغربية – المنوفية - كفر الشيخ – الدقهلية – الشرقية – الاسماعيلية – بورسعيد)، لأصناف القطن سوبر جيزه 86 و 94 و 97 واكسترا جيزة 96 و 92

وكانت الأسعار النهائية والكميات كالآتي حسب الصنف:



سوبر جيزة 86 بالبحيرة لكمية 6.518 الف قنطار وترواح السعر من (13.500 الى 14.000 جنية للقنطار).

أكسترا جيزة 92 بدمياط لكمية 2.170 قنطار وترواح السعر من (15.700 الى 15.720 جنية للقنطار).



سوبر جيزة 94 بالاسماعيلية وبورسعيد لكمية 562.67 قنطار وكان السعر (14.000 جنية للقنطار).

سوبر جيزة 94 بالبحيرة لكمية 591 قنطار وكان السعر (13.920 جنية للقنطار) ، سوبر جيزة 94 بالدقهلية لكمية 13.552 الف قنطار وترواح السعر من (13.420 الى 14.200 جنية للقنطار).



سوبر جيزة 94 بالشرقية لكمية 11.941 الف قنطار وترواح السعر من (14.10

0 إلى 14.450 جنية للقنطار).



سوبر جيزة 94 بالغربية لكمية 5.485 الف قنطار وترواح السعر من (14.520 الى 14.940 جنية للقنطار) ، سوبر جيزة 94 بكفر الشيخ لكمية 33.347 الف قنطار وترواح السعر من (12.020 الى 14.980 جنية للقنطار).



سوبر جيزة 97 بالغربية لكمية 147.71 قنطار وكان السعر (13.300 جنية للقنطار) سوبر جيزة 97 بالمنوفية لكمية 99.12 قنطار وكان السعر (12.250 جنية للقنطار).

وقد شدد الدكتور مصطفي عمارة على سرعة التوجه وتوريد الأقطان الي مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير 2024 كما هو مقرر، حيث أنه لن يتم قبول لوطات او رسائل بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء علي تعلميات وقرارات اللجنة التنفيذية والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، وذلك حتي يمكن المزايدة عليها والحصول علي سعر جيد لها.