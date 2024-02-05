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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 760 طن مخلفات بلدية وصلبة وأتربة بالمنطقة المركزية

حملات نظافه
حملات نظافه

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية جرى تنفيذها بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

وقال إن الحملة شهدت تنسيقا مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة، التي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله الدمنه ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل.

وأوضح "مختار" انه تم رفع 570 طن مخلفات بلدية و80 طن اتربة و110 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار ضمن حملة النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقة المركزية.

وأضاف أنه تم ايضا زراعة عدد 250 شجرة مثمرة بمدينة المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

وقال محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف نوابهم.

وأضاف أنه تم الاستعانة بـ(128) معدة نظافة ما بين لوادر وسيارات قلاب حمولة 25 طن و20طن و10طن و5 طن وسيارات مكابس ولودر زاحف ومكانس وسيارات مياه وتم تكليف عدد 314 عامل نظافه علي مدار 3 ورديات.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمدينة المنصورة تجميل المنصورة نظافة وتجميل مدينة المنصورة الدكتور أيمن مختار

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