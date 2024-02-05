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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تفتح باب التظلمات على النتائج التيرم الأول

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامح، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لدور يناير، لطلاب القسم الفرنسي.

وأوضحت عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه تم فتح باب التظلمات (لدور يناير) على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول العام الجامعي للقسم الفرنسي، ابتداء من يوم الأثنين الموافق 5 /2 /2024، ولمدة عشرة ايام من تاريخه.

وأعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن فتح باب التظلمات لجميع الفرق لقسم الدراسة القانونية باللغة الانجليزية.

وقال الدكتور محمد سامح ، إن فتح باب التظلمات لجميع الطلاب ابتداء من اليوم ولمدة عشرة أيام على أن يتم تقديم طلب الالتماس بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات الاتية:

1. الدخول على موقع خدمة التحصيل الإلكتروني لخدمات كلية الحقوق.
https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx
2. الضغط على (شئون الطلاب).
3. اختيار خدمة (مراجعة نتيجة امتحان مقرر - اعادة رصد (بكالوريوس)).
4. ملء جميع الحقول المطلوبة منك بطريقة صحيحة.
5. سوف يظهر لك كود الدفع فورى وسوف يصلك رسالة على موبيلك بذلك.
6. التوجه لأقرب منفذ فورى وتسديد الرسوم واستلام ايصال الدفع.
7. قم بالدخول على رابط طلب تقديم التماس إعادة رصد المادة.
https://forms.gle/q7fq3wGUisfyz7x66
8. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وكتابة أسماء المواد في اماكنها المخصصة ورفع صورة البطاقة وايصال تسديد رسوم اعادة الرصد.

جامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة زيارة لطلاب الجامعة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتفعيل خطة الجامعة خلال إجازة منتصف العام الدراسي في تطوير الجانب الثقافي والتنويري لدى الطلاب والحرص على دمجهم ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والأحداث، حيث اطلع طلاب الجامعة على أحدث الكتب والمراجع والروايات في مختلف المجالات، وشاركوا في حضور عدد من الفعاليات الثقافية التي تنظمها إدارة المعرض، وحرصوا في نهاية زيارتهم على اقتناء بعض الكتب التي نالت اهتمامهم.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، بمجموعة كبيرة من الإصدارات والدراسات والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إضافة كبيرة لحركة العلم والثقافة والفكر، بالإضافة إلى إصدارات المجلات العلمية المتخصصة للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية، لنشر رسالة وفكر جامعة القاهرة وعلمائها، وتتنوع مجالات الكتب في شتى صنوف المعرفة الإنسانية، وتأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة للتقدم العلمي وتطوير العقل ومشروعات تطوير الوعي الديني والوعي الوطني تطبيقًا للمبادئ التي نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير الصادرة عام 2017.

كلية الحقوق جامعة القاهرة جامعة القاهرة باب الالتماسات نتائج الفصل الدراسى الاول لطلاب القسم الفرنسي

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