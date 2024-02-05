محمد رمضان سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تنصيب الفنان المصري محمد رمضان سفيرا رسميا له، بعد مشاركته في الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ولفت محمد رمضان الأنظار بمشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا والنشيد الرسمي للبطولة، في أحدث تعاون فني بينه وبين وسيم SAL صليبي بعد سلسلة من النجاحات التي جمعتهما منها أغنية "جوّ البنات"، الأغنية الرسميّة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائيّ بدورته الخامسة، و أغنية "TMO" التي جمعته بالعالمي Maître Gims وعصام النجار.

وأعرب محمد رمضان عن فخره بانضمامه إلى شركة SALXCO وأثنى على الاحترافيّة العالية التي تتمتّع بها الشركة التي تُدير أعمال أشهر نجوم الغناء في العالم قائلاً :"إنّه لشرف كبير لي أن أكون جزءاً من عائلة SALXCO، وسعيد جداً بهذه الخطوة الفنيّة الجديدة ولما يُمكن أن نُحققّه معاً، بخاصّة أنّ آفاق هذه الشركة تُحاكي طموحاتي ورؤيتي الفنيّة، ولا شكّ أنّنا سنسعى معاً لتقديم أعمال جديدة ومُتميّزة بهدف إيصال الموسيقى العربيّة الأفريقيّة إلى كلّ أنحاء العالم، وأنا أتطلع إلى المُستقبل بكلّ تفاؤل وحماس".