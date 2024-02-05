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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: عليكم بالصبر وقت الابتلاء

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه ينبغي علينا التعامل مع الابتلاء بحالة من الصبر، مستشهدا بقوله تعالى "وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ".

وأضاف، رمضان عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، على فضائية "دي إم سي"، أن الدنيا بها كثير من الابتلاءات، والله تعالى يعلم عباده الجهاد في سبيله بهذا الابتلاء.

وتابع رمضان عبد المعز: الله يبتلي عباده ليعلم من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ومن ينفق على الفقراء والمساكين ومن يستغل المال ابتغاءً لمرضات الله وليس لأهواء شخصية ومن الصابر، قائلا: "الكل مبتلى اللي معاه مال مُبَتلى واللي مش معاه مال مُبَتلى". 

كما تابع: "نسعى دائما ونجتهد ونجاهد في الدنيا عشان نحيى حياة كريمة وجميلة واحنا شغالين في الحياة يحدث ابتلاءات وعلينا التعلم من القرآن الكريم وقصة سيدنا يوسف ورغم ما مر به من محن وابتلاءات من أخوته واتهامه في قضية امرأة العزيز ظل صابرا حتى وصفه القرآن بأنه من المخلصين".

رمضان عبد المعز الابتلاء الصبر

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