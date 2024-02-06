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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أكبر صندوق سيادي في العالم يعزز استثماراته بـ شركات مغربية

أسهم شركات مغربية
أسهم شركات مغربية

عزز صندوق الثروة النرويجي- البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار- استثماراته في أسهم شركات مغربية العام الماضي بنسبة 225% على أساس سنوي، ليصل إجمالي حيازاته إلى 15 مليون دولار.

وبحسب بلومبرج الشرق، تأسس الصندوق النرويجي في تسعينيات القرن الماضي لاستثمار عوائد النفط والغاز النرويجية في الخارج، وهو معروف أيضاً باسم البنك النرويجي لإدارة الاستثمار، ويُعد الصندوق السيادي الأكبر في العالم.

وبعدما كان مقتصراً على شركتين مغربيتين، استثمر الصندوق في شركتين إضافيتين العام الماضي بما قيمته 10.5 مليون دولار، ليصبح المغرب سادس بلد يحوز أسهما لشركات في المنطقة العربية، بحسب تقرير حيازات الأسهم بنهاية 2023.

حلول الدفع والمتاجر الكبرى

خلال العام الماضي اشترى الصندوق حصة 0.78% من أسهم الشركة المغربية لحلول الدفع "إتش بي إس"  بما قيمته 3.6 مليون دولار.

وسابقاً، نالت الشركة المغربية المتخصصة في حلول الدفع اهتمام بنك "مورغان ستانلي" التي يمتلك فيها حصة أسهم تناهز 5.42%.

وبلغت أرباح الشركة المدرجة في بورصة المغرب عام 2022 نحو 117 مليون درهم، ونجحت في التوسع عالمياً حيث لديها 450 عميلاً في 90 دولة.

وثاني الشركات التي استقطبت اهتمام صندوق الثروة النرويجي خلال العام الماضي هي "لابيل في" التي تدير متاجر كبرى تحمل علامة "كارفور" الفرنسية، حيث اشترى فيها حصة تناهز 0.56% بقيمة 6.9 مليون دولار.

وحققت الشركة المغربية عام 2022 إيرادات بنحو 13.9 مليار درهم، فيما نمت أرباحها إلى 748 مليون درهم في نفس العام بارتفاع 83% على أساس سنوي.

وقبل العام الماضي، كان الصندوق النرويجي استحوذ على أسهم في شركة "أولماس" للمياه المعدنية بقيمة 4 ملايين دولار، إضافة إلى حصة في شركة "وفا للتأمين" بما يناهز 202 ألف دولار.

4.2 مليار دولار عربيا

على صعيد الدول العربية، ارتفعت استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في الأسهم بنحو 7% خلال العام الماضي لتبلغ 4.2 مليار دولار بدعم من تعزيز قيمة استثماراته في الإمارات وقطر والمغرب.

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