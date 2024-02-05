مها أبو بكر: ربط الرؤية والاستضافة بالانفاق أمر غير إنساني

قالت المحامية مها أبو بكر، المتخصصة في شؤون الأسرة، إن ربط الرؤية والاستضافة بالانفاق أمر غير إنساني، لأن الأب قد يكون متعسرا، وبالتالي، فإن هذا الربط يعاقب الأبناء.

وأضافت أبو بكر في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "هذا الربط يعني أننا لا نتعامل مع الرجل بوصفه عنصر أمان، لكن الأب شيء مهم، لأنه فتى الأحلام الأول لابنته".

يمكن تدريبهم على كتابة التقارير

وتابعت المحامية: “عندما نقول إن الأب المعسر لا حق له في رؤية الأطفال فإننا نكون قد عاقبنا الطفل، وبخصوص الاستضافة، فإنه يجب ضمان وجود بيئة آمنة، حيث تتابع وزارة التضامن الاجتماعي أطفال التبني من حيث المستوى الدراسي والصحي والنفسي”.

وأشارت إلى أنه يجب تطبيق هذه التجربة على أطفال الطلاق، لأن الأطفال ملك للمجتمع وليس الأب والأم فقط، لدينا شباب كثر لا يجدون فرص عمل، ويمكن تدريبهم على كتابة التقارير والمتابعات في هذا الأمر.

