أحمد موسى يوجه التحية لـ الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد على الهواء.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بموقع صدى البلد الإخباري، برئاسة الكاتب الصحفي أحمد صبري.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "أتوجه بالتحية للكاتب الصحفي أحمد صبري على ما يقدمه في موقع صدى البلد".

وأضاف: "صدى البلد من أهم المواقع الإخبارية، ويحقق انتشار كبير جدا"، لافتا: "موقع صدى البلد منتشر انتشارا كبيرا وله مصداقية كبيرة، ويقوم بتغطية صحفية هائلة".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "موقع صدى البلد يقدم تغطية متميزة على مدار الساعة لكل الأحداث المحلية والعالمية".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لتوقيع شبكة قنوات صدى البلد الإعلامية، بروتوكول تعاون مع شبكة RT الروسية قناة RT Arabic، بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

