التموين: 10 أطنان ذهب مشتريات المصريين خلال يناير الماضي.. فيديو

تحدث الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، عن أسعار الذهب.

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "10 طن سبائك وجنيهات اشتراها المصريون خلال شهر يناير الماضي".

وأضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب،: "الإقبال كبير جدا على سبائك الذهب في مصر، ولدنيا كميات من الذهب كبيرة جدا، ومصر غنية بكل شيء، ومجلس الذهب العالمي يقول إننا استهلكنا 57 طن خلال العام الماضي"، لافتا: "الإقبال على السبائك والذهب ولا الجمعية التعاونية".



أشار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب،: "57 طن ذهب استخدمتهم مصر خلال العام الماضي"، متابعا: "10 طن استهلكتهم مصر في شهر يناير الماضي".

أوضح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب،: "ارتفاعات الذهب كانت غير مبررة، والسعر الطبيعي يتراوح بين 2800 إلى 2900"، مشيرا: "أسعار الذهب بدأت في التراجع، وسنشهد انخفاضات جديدة في أسعار الذهب"، موضحا: "رفع أسعار الفائدة كان سببا في نزول أسعار الذهب".

أضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب،: "أسعار الذهب ستنخفض 300 جنيه على الأقل خلال الفترة القليلة القادمة"، مضيفا: "أسعار الذهب انخفضت 800 جنيه خلال اليومين الماضيين".

