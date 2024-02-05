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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيد القصير: نجري حصرا للمحاصيل بالذكاء الاصطناعي.. و«كارت الفلاح» سهل على المزارعين

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التحول الرقمي لا بد أن تتداخل بها كل قطاعات الدولة والانتقال بكل الأنشطة إليه، مشددًا على أن مسائلة التحول الرقمي كانا مهمة بالنسبة لهم وتم البدء بتطوير كارت الفلاح؛ ليكون هناك حوكمة صحيحة ووصل الدعم لمستحقيه، منوهًا بأنه أَوْلَى منظومة مصر الرقمية والتحول الرقمي «أهمية».

وأوضح "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لحصر المحاصيل بعد أن كان يدويا.

وشدد على أنه يتم استخدام تطبيقات للإرشاد الزراعي الرقمي؛ للوصول إلى الفلاح والمزارع، منوهًا بأن كارت الفلاح ملف يقبل إضافة عدة مهمات؛ للتسهيل على المزارعين.

وأشار إلى أن هناك تحولا رقميا في الحجر الزراعي بشأن التصدير، لافتا إلى أن هناك موضوعات عديدة من أجل التحول الرقمي بشكل كبير في قطاع الزراعة.

وأكد أن هناك تنسيقا بين وزارتي الزراعة والري، حيث يعملان كوزارة واحدة، وهناك لجنة تنسيقية تجتمع كل شهر؛ لمناقشة الموضوعات المشتركة، مشددًا على أن الحكومة الحالية لا تعمل في جزر منعزلة.

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