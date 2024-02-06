وزير شئون المجالس النيابية ينعي النائبة أمنية رجب

نعى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية المغفور لها بإذن الله تعالى الدكتورة أمنية رجب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، والتي وافتها المنية إثر حادث أليم.

وأكد “فؤاد” أن الراحلة مشهود لها بالإخلاص والتفاني في العمل، ودورها المتميز في رعاية مصالح الوطن والمواطنين؛ سواء خلال مشاركتها التشريعية الفعالة في مناقشات مجلس النواب ولجانه النوعية، أو إبان فترة تكليفها كوكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم عفوه وغفرانه، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.