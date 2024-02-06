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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سفير سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب في دورته القادمة

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

تسلم سفير سلطنة عمان بالقاهرة السفير عبد الله الرحبى شارة ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 56 من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، وسفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليميتسدال ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ55.

وبلغ إجمالي عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، خلال 11 يومًا من استقبال الجمهور، نحو 4.5 مليون زائر، حيث سجل يومه قبل الأخير، أمس الإثنين 5 فبراير 2024، نحو 327،810 زائرًا، محققًا بذلك، الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الإقبال الجماهيري المتزايد وغير المسبوق على المعرض والذي وصل لـ 4،425،219 زائرا حتى الآن، يجسد مدى رغبة المصريين في تحصيل المعرفة وإدراكهم لقيمتها في بناء المجتمعات، ويكلل جهود الدولة المصرية لبناء الإنسان.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر، للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، من خلال قطاعات الوزارة المتعددة.

سفير سلطنة عمان بالقاهرة معرض القاهرة الدولي للكتاب وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني هيلدا كليميتسدال ضيف شرف التجمع الخامس

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