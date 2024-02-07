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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على 10 متهمين بالإتجار في المخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات سوهاج حكمها على  10 متهمين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى الهيروين والأفيون والحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين وإحراز أسلحة آلية وذخيرة بدون ترخيص وكذلك مقاومة السلطات ،بدائرة مركز المراغة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الإتجار فى الهيروين والأفيون والحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين.

 

كما تعدوا على ضباط الشرطة بأن أطلقوا عليهم الأعيرة النارية لمنعهم من أداء عملهم، كما اتهمتهم بإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية وذخيرة بدون ترخيص وإحراز أسلحة بيضاء ، حيث وردت معلومات لإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار فى المخدرات وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وأثناء القبض على المنهمين قاموا بإطلاق النار على ضباط الشرطة وتم ضبط كميات كبيرة بحوزتهم من الهيروين والحشيش والافيون والشابو وجوهر الميثامفيتامين ، كما تم ضبط أسلحة نارية وآلية بحوزتهم وأسلحة بيضاء وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 

محكمة جنايات سوهاج جنايات سوهاج

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