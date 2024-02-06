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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا باليوم العالمي للسرطان.. معرض تفاعلي مؤقت للأطفال بمتحف شرم الشيخ الدولي

فعاليات للاطفال
فعاليات للاطفال

نظم متحف شرم الشيخ معرضًا تفاعليًا للأطفال، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي  للسرطان الذي يجري الاحتفال به في 4 من شهر فبراير كل عام، وتضمنت فعاليات المعرض بعض الألعاب التفاعلية التي تهدف إلى توعية الأطفال بمرض السرطان، وذلك في جو مليء بالبهجة والحيوية والنشاط.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى إطلاق فعاليات المعرض يوم الأحد الماضي، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسرطان، وذلك ضمن الفعاليات التي يقوم بها المتحف لربط جمهوره والمجتمع من حوله بالأحداث والمناسبات العالمية، بهدف التوعية وإثراء القاموس الثقافي لديهم.

وأوضح مدير المتحف في تصريح له اليوم، أنه يجري تنظيم المعرض يوميًا بقاعة العرض المؤقت على مدار 3 ساعات، بداية من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساءً، وهو يستهدف الفئة العمرية من 6 إلى 16 عامًا، مؤكدًا أن المشاركة في فعاليات المعرض مجانية، ولا تتضمن زيارة قاعات العرض المتحفي.

وأكد أن فعاليات المعرض تتضمن رسومات ملونة، ومجسمات مبهجة، فقرات متنوعة، وألعاب تعليمية وأنشطة لتنمية الذهن وتحفيز التفكير، واستعراض بعض القصص بشكل لافت لتشجع الأطفال على التعرف على الأمراض المختلفة وطرق الوقاية منها بشكل يتناسب مع المراحل العمرية التي تتردد على المعرض، كما يوجد العديد من الطاولات المخصصة للأشغال اليدوية لتنمية قدرات الاطفال على تصميم قطع فنية بأنفسهم.

فعاليات الاطفال

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جنوب سيناء متحف شرم الشيخ اليوم العالمي السرطان

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