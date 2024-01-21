في دورته الرابعة.. تفاصيل انطلاق سباق الهجن بمضمار مدينة شرم الشيخ|فيديو

كشف الشيخ سلامة إبراهيم، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لـ الهجن، تفاصيل انطلاق فعاليات سباق الهجن بمضمار مدينة شرم الشيخ في دورته الرابعة.

وقال “إبراهيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، إن السباق انطلق في يوم عيد الهجن، حيث كانت المنافسة شديدة وقوية بين المتسابقين.



رواج سياحي كبير

وأضاف الشيخ سلامة إبراهيم، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للهجن أن المهرجان تم بحضور السفير اليابان وعددًا من ضيوف البلدان الأخرى، لافتًا إلى أن هذا الأمر يزيد من زخم المهرجان، وتم التحضير للمهرجان في فترة 10 أيام.



وأشار الشيخ سلامة إبراهيم، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لـ الهجن إلى أن المهرجان مدته 3 أيام، متابعًا أن المهرجان شهد رواجا سياحيا كبيرا وحضورا من كافة المحافظات.