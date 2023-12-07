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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات مهرجان سباق الهجن بمدينة نويبع

سباق الهجن نويبع
سباق الهجن نويبع

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات مهرجان سباق الهجن الـ 25 على التوالي، الذي أقيم على مدار يومين بنادى الهجن الرياضي بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة عددًا من القبائل البدوية من مختلف المحافظات المصرية، وحضور اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة نويبع، نيابة عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأمناء الأحزاب السياسية، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية بمدينة نويبع.

وقال صالح محمد، رئيس مجلس إدارة نادي الهجن بنويبع، إن فعاليات المهرجات انطلقت منذ أمس بمشاركة 120 هجن من مختلف المحافظات المصرية، وتضمنت فعاليات المهرجان 10 أشواط وهم " الحجايج، الصريم، المفاريد، الناب، الرباح" بواقع شوط من كل نوع يوميًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الهجن، إنه جرى تنظيم هذا المهرجان دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للتعبير عن تأييد القبائل البدوية، وإعلان  دعمهم الكامل للرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن بدو جنوب سيناء لم يروا سوى هذه الرياضة التي يعشقونها للتعبير عن تأيديهم للرئيس بالطريقة البدوية البسيطة.

وأكد أن رياضة الهجن تعد إحدى موروثات التراث السيناوي التي يجتمع كافة المواطنين البدو على رؤيتها من مختلف المراحل العمرية، وتحظى باهتمام أعداد كبيرة، لذا جرى تنظيم هذا المهرجان ليكون خير دليل على أن بدو جنوب سيناء وكافة المحافظات المصرية يقفون خلف الرئيس السيسي، واختياره لاستكمال مسيرة التنمية التي لم تشهدها ويان وتجمعات جنوب سيناء البدوية من قبل.

وأشار إلى أن أمانات الأحزاب السياسية بمدينة نويبع حرصت على المشاركة في هذا المهرجان، تأكيدًا على أن مواطني جنوب سيناء نسيج والحد، وعلى قلب رجل واحد.

 

جنوب سيناء الهجن نويبع سباق مضمار

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