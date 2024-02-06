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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعليمات عاجلة من السياحة لـ الفنادق بشأن صحة النزلاء

المنشآت الفندقية
المنشآت الفندقية - أرشيفية

أخطرت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، بمنشور قيد برقم 69 ، بـ إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل ضمان الحد الأدنى من دخول الأمراض الوبائية والمعدية إلى البلاد ،والحفاظ على صحة وسلامة كافة الزائرين.


ونوهت وزارة السياحة و الآثار في إخطارها حصل “صدى البلد” على نسخة منه ،عدد من التوصيات الهامة لتعميمها على كافة المنشآت الفندقية ، منها ضرورة إبلاغ مديريات الشئون الصحية أو مستشفى الحميات بالمحافظة في حالة رصد ظهور أية حالات مرضية على أي من النزلاء القادمين إلى البلاد ،تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة والقيئ ،ووجد أن النزيل يشتكى من حدوث إسهال حاد مائى.


وشددت الوزارة ، على حال تحقق ثبوت المرض على أي من النزلاء ، ضرورة القيام بتطهير الغرفة الخاصة به،وحصر المخالطين المباشرين للمريض ومتابعتهم لمدة خمس أيام تحسبا لظهور أي أعراض عليهم.

 

المنشآت الفندقية 


وطالبت بتكثيف المتابعة المستمرة لعمليات تطهير خزانات المياة بالمنشآت الفندقية في المواعيد المحددة لذلك للتأكد من سلامة مأمونية المياه بها، والالتزام بإجراء التحاليل الدورية للمياه وخلوها من البكتريا المسببة للأمراض المعدية وخاصة التيفود والكوليرا والإلتهاب الكبدى أ .


ونبهت على متابعة سجلات قيد وضبط المواد الكيميائية التي يتم إضافتها للمياه بمحطات التحلية ومن بينها الكلور بالنسب المقررة واللازمة في هذا الشأن ، والتأكيد على النظافة العامة داخل المنشأة وخاصة المناطق الخلفية بها مثل دورات مياه العاملين والسكن الخاص بهم.


طالبت الالتزام بالاشتراطات السابق تعميمها على المنشآت الفندقية بشأن محطات المعالجة الكائنة داخل المنشأة. 

السياحة صحة المنشآت الفندقية وزارة السياحة والآثار النزلاء

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