وزير الخارجية الأوكراني: التغييرات في القيادة لن تؤثر على علاقاتنا مع الغرب

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات في قيادة أوكرانيا لن تؤثر على علاقات البلاد مع الغرب.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي جواو جوميز كارفينيو، في كييف الشركاء الغربيين "يحترمون حق الرئيس في اتخاذ القرار المناسب"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار كوليبيا إلى أن "هذا هو الحق السيادي لرئيس أوكرانيا، الذي يضمنه الدستور".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن التغييرات المحتملة في قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تثير قلق الغرب.