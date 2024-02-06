رئيس الغد يجتمع بممثلي الحزب بالتنسيقية.. ويكلفهم بوضع ورقة سياسات بأهم المقترحات الاقتصادية|صور

إجتمع اليوم المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الغد بجميع ممثلى حزب الغد بتنسيقية شباب الأحزاب والمستقلين.

وأثنى رئيس الغد على جهود الحكومة فى مواجهة الازمة الاقتصادية، والأفكار غير النمطية التى تحاول الحكومة طرحها للخروج من الأزمة.

كما أثنى رئيس الغد على أدوار ممثلى الحزب بالتنسيقية ودعاهم الى بذل المزيد من الجهد وتكثيف نشاطهم فى الفترة القادمة والمشاركة فى جميع الفعاليات والانشطة التى تقيمها التنسيقية ، والحرص على العمل بشكل متخصص كل فى ملفه.

كما كلف رئيس الغد ممثلو الحزب بالتنسيقية بإعطاء أولوية عاجلة وقصوى على مدار الشهرين فبراير ومارس الحاليان للملف الاقتصادى وحده ومحاولة عقد ورش وحلقات نقاشية للوصول إلى أفكار عملية يتم تجميعها فى ورقه سياسات حزبية تمهيدا لرفعها وتقديمها بإسم الحزب إلى المسؤلين بالتنسيقية.