أحمد موسي يهنئ منتخب الأردن بعد التأهل لنهائي أمم آسيا

هنأ الإعلامي أحمد موسي منتخب الأردن بعد التأهل إلى نهائي كأس آسيا اليوم.

وكتب موسى عبر حسابه على تطبيق "x": مبروك للشعب الاردني الشقيق هذا الانجاز التاريخي بصعود المنتخب الاردني الي نهائي أمم آسبا بالفوز على المنتخب الكوري الجنوبي ٢/صفر.

وأضاف "رجال المنتخب الاردني بالروح والاداء الرائع حققوا أحلامهم .. شكرا للنشامي فرحتونا .. مبروووك للملك عبد الله بن الحسين ولكل الاشقاء على الصعود المستحق".

واصل منتخب الأردن كتابة التاريخ في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر وأطاح بمنتخب كوريا الجنوبية بالفوز عليه بهدفين دون رد ليبلغ نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.