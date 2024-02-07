جمال عبد الجواد: تصريحات حماس مبشرة بخصوص اتفاق الهدنة

قال الدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية ومستشار مركز الأهرام للدراسات، إن الأخبار القادمة من الجانب الفلسطيني تبدو مبشرة، موضحا أن الاتفاق الذي حدث في باريس، يحظى بقبول فلسطيني، كما أن إسرائيل شاركت في هذا الاتفاق، وهو معروض الآن على حكومتنا وفي انتظار الرد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "هناك خطوة للأمام، وهناك سبب للتفاؤل، وهناك قدر من القبول بالاتفاق، ولكن في الشرق الأوسط تعلمنا أنه لا يوجد اتفاق حتى يكون هناك اتفاق حقيقي".

وقال: "أتصور أن المرحلة القادمة سيكون فيها جدل كبير للغاية داخل إسرائيل، لأن هناك عدة جهات إسرائيلية والحكومة نفسها بها عدة أطراف، وهناك من يتخذ مواقف متشددة ويرغب في مواصلة القتال حتى آخر غزاوي.