خبير: إسرائيل أضعفت قدرة حماس العسكرية ولن تقضى عليها

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الوضع سيء في غزة بشكل كبير جدًا، وارتفاع أعداد القتلى بشكل سريع وسيصل قريبًا لـ30 ألف شهيد فلسطيني وهي مأساة رهيبة وكبرى، مشددًا على أنه ليس هناك مخرج قريب لهذه الحرب، والحرب لا تتجه لأن ينتصر أحد أطراف الحرب ويحقق أهدافه.

أشار "عبد الجواد"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن إسرائيل أضعفت حماس وأفقدتها 50% من قوتها العسكرية وهي خسارة كبيرة، ولكن إسرائيل لن تحقق هدف القضاء عليها، موضحًا أن غزة انتهت وهي في حالة لا يبدو أن طرفا فيها يمكن أن ينتصر، والوضع في غزة شديد الصعوبة.

وتابع: 7 أكتوبر علامة حاسمة ونقطة تحول كبيرة، لافتا إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يخص الصراع في غزة طرف غير ذي صلة بعمليات المساعدة وجهود البحث عن حل، والوضع الأسوء في 75 عام".

وتابع: "سيبقى القطاع أرضا بلا حكومة بعد الحرب.. حماس تعتقد أن عدم وجود سلطة بديلة لها في حكم غزة انتصار بالحرب"، موضحًا أن حماس تحكم ولا تحكم وإسرائيل لم تنتصر ولم تهزم، ولم تحقق خطوة للأمام بشأن القضية الفلسطينية.