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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مأساة جديدة.. وفاة طفلة سقطت من أرجوحة في ملاهي بأطفيح

صدى البلد

هشمت "مرجيحة" رأس طفلة في مدينة أطفيح أثناء الاحتفال بأعياد شم النسيم، حيث سقطت منها وأثناء نهوضها تحركت المرجيحة عائدة لتصطدم برأسها مسببة لها نزيف وتهشم بالجمجمة وسط صرخات الأهالي والأطفال. 

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مركز شرطة أطفيح بمصرع طفلة نتيجة تهشيم "مرجيحة" لرأسها اثناء لعبها، فور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة فحص البلاغ. 

وانتقلت على الفور قوة من مركز أطفيح برئاسة المقدم محمد مختار رئيس المباحث وتبين من الفحص اصابة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بتهشم بالجمجمة نتيجة ارتطام رأسها بـ"مرجيحة" حديدية ضخمة. 

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وأشارت التحريات إلى سقوط الطفلة من المرجيحة واثناء قيامها مرة أخرى عادت المرجيحة فصدمت رأسها ونظرا لانها من الحديد الضخم وصغر سن الطفلة سببت لها جرحا غائرا وتهشم بعظام الجمجمة فتم نقل الطفلة الى المستشفى الا انها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

مرجيحة طفلة اطفيح شم النسيم تهشم بالجمجمة

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