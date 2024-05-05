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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحقوني بتموت.. كواليس الرحلة الأخيرة لفتاة قطار الموت بملاهي شهيرة في أكتوبر

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بأكتوبر، بدفن جثمان فتاة لقيت مصرعها داخل لعبة قطار الموت بمدينة ملاهي شهيرة في أكتوبر بعد اصابتها بأزمة قلبية نتيجة الخوف من اللعبة. 

 

واشارت التحقيقات الأولية طبقا لأقوال عدد من أصدقاء الفتاة المتوفاة انها فور تحرك اللعبة بسرعة كبيرة بدأت في الصراخ بشدة وانتابتها حالة من ضيق التنفس ولاحظت صديقتها شعورها بالاعياء ثم فقدانها الوعي وشحوب وجهها فتعالت صرخات صديقتها التي كانت مختلفة عن صرخات اللهو حيث رددت: "الحقوني رحاب بتموت" فلفتت انتباه القائم على تشغيل اللعبة وتم ايقافها على الفور واستدعاء سيارة الاسعاف التي نقلت الفتاة الى المستشفى فاكتشف الأطباء توقف عضلة القلب وفشلت عمليات انعاشه وتم ابلاغ مرافقيها بوفاتها. 

 

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

 

 

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عضلة القلب توقفت.. كواليس وفاة فتاة بلعبة قطار الموت في ملاهي أكتوبر

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تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوفاة فتاة أثناء ركوبها لعبة قطار الموت داخل مدينة ملاهي شهيرة في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين أثناء ركوب فتاة تدعى رحاب.ك 22 سنة لعبة القطار بصحبة أصدقائها فقدت وعيها فقام العامل بإيقاف اللعبة في الحال وتم نقلها إلى المستشفى فاقدة للوعي تمامًا؛ وتبين توقف عضلة القلب وأجرى الأطباء عمليات إنعاش للقلب إلا أنها لم تستجب وتوفيت في الحال، وتحرر محضر بالواقعة.

فتاة قطار الموت ملاهي أكتوبر الرحلة الأخيرة الحقوني بتموت النيابة العامة

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