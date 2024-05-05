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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحـ.رش في أول date.. كواليس قفز فتاة من سيارة حبيبها المزيف على صحراوي كرداسة

صدى البلد

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لقفز فتاة ثلاثينية من سيارة على طريق مصر اسكندري الصحراوي واتهامها لمهندسا بمحاولة اختطافها والتحـ.رش بها في أول لقاء بينهما بعد تعرفهما على شبكة الانترنت. 

 

ذكرت تحريات مباحث كرداسة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ان فتاة ثلاثينية حررت محضرا بمركز شرطة كرداسة ضد شاب في الخامسة والثلاثين من عمره يعمل مهندس بمحاولة اختطافها والتحـ.رش بها داخل سيارته على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. 

 

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واضافت التحريات ان الفتاة تعرفت على الشاب منذ قرابة شهر ونصف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقررا اللقاء لأول مرة "أول date" وبالفعل ذهبت اليه وجلسا سويا في كافيه ثم اصطحبها في سيارته للتنزه قليلا وقالت الفتاة انه قاد السيارة على الطريق الصحراوي المظلم ما اصابها بالقلق فطلبت منه العودة الا انه رفض وبدأت يده تتحسس أجزاء حساسة من جسدها فنهرته وصرخت بشدة والقفز من السيارة بعدما تعدى عليها بالضرب لاسكات صرخاتها. 

 

واضافت الفتاة انها فقدت حقيبها وهاتفها بعدما تركتهما داخل السيارة وتوقف لها بعد قائدي السيارات على الطريق لانقاذها وتم نقلها الى المستشفى وتبين اصابتها باصابات طفيفة ثم توجهت الى مركز شرطة كرداسة وحررت محضر بالواقعة. 

 

تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة توصلت لهوية الشاب وتم اعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لالقاء القبض عليه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة اليه من الفتاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

كرداسة طريق مصر اسكندري الصحراوي التحـ رش مركز شرطة كرداسة مهندس اختطاف

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