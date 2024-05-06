محمود سعد يفجر مفاجأة عن وصية أحمد زكى.. تفاصيل

كشف الاعلامى محمود سعد عن مفاجأة من العيار الثقيل عبر قناته على موقع اليوتيوب تخص وصية الفنان الراحل أحمد زكي الذى كانت تربطه علاقة صداقة قوية معه.

وقال محمود سعد: حان وقت تنفيذ وصية الفنان الراحل أحمد زكى لى وهو تقديم فيلم قصير عن أعماله التاريخية والفنية، استعرض فيه ما خلف كواليس تقديمه لتلك الأعمال، حيث كان الفنان الراحل على علاقة وثيقة بـ الإعلامي الشهير.

تقديم شخصية الشعراوي

وأضاف محمود سعد: أحمد زكى قال لى أن اكتر المقربين لى يعرفني وأكثر الناس يمكن أن تعبر عنى وكان يحلم أحمد زكى بتقديم شخصية الشعراوى بعد نجاح شخصية السادات.

وأحيا الكاتب الصحفي محمود موسي ذكري رحيل الفنان أحمد زكي ، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 2005 .

ونشر محمود موسي صور تجمع أسامي بعض أفلام الراحل أحمد ذكي التى أحبها بخط يده لأول مرة من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ، وكتب محمود موسي معلقًا: 19 عاما على رحيل الأسطورة احمد زكى انشر لاول مرة أفلام احبها بخط يده كان يقول أنا وجه جديد في كل مرحلة عمرية.

الأحد 27 مارس 2005 رحل النجم الكبير أحمد زكي الذي ملأ الدنيا ابداعا وفنا ولم يبلغ مكانته أحد . كنت قريبا منه ومن قبله وروحه وشاهدا علي كثير من التفاصيل والأحداث التى مر بها ..آلامه ..أفراحه ..همومه الفنية ،حتى رحله مرضه ورحيله الذي كان خسارة و فاجعة للفن الراقي المحترم عاش أحمد زكي سنوات عمره ليس لديه ما يشغله سوي فنه والبحث عن موضوعات حقيقية.