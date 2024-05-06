عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمود سعد يفجر مفاجأة عن وصية أحمد زكى.. تفاصيل

أحمد زكى
أحمد زكى

كشف الاعلامى محمود سعد عن مفاجأة من العيار الثقيل عبر قناته على موقع اليوتيوب تخص وصية الفنان الراحل أحمد زكي الذى كانت تربطه علاقة صداقة قوية معه.

وقال محمود سعد: حان وقت تنفيذ وصية الفنان الراحل أحمد زكى لى وهو تقديم فيلم قصير عن أعماله التاريخية والفنية، استعرض فيه ما خلف كواليس تقديمه لتلك الأعمال، حيث كان الفنان الراحل على علاقة وثيقة بـ الإعلامي الشهير.

تقديم شخصية الشعراوي

وأضاف محمود سعد: أحمد زكى قال لى أن اكتر المقربين لى يعرفني وأكثر الناس يمكن أن تعبر عنى وكان يحلم أحمد زكى بتقديم شخصية الشعراوى بعد نجاح شخصية السادات. 

وأحيا الكاتب الصحفي محمود موسي ذكري رحيل الفنان أحمد زكي ، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 2005 .

ونشر محمود موسي صور تجمع أسامي بعض أفلام الراحل أحمد ذكي التى أحبها بخط يده  لأول مرة من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ، وكتب محمود موسي معلقًا: 19 عاما على رحيل الأسطورة احمد زكى انشر لاول مرة أفلام احبها بخط يده كان يقول أنا وجه جديد في كل مرحلة عمرية.

الأحد 27 مارس 2005 رحل النجم الكبير أحمد زكي الذي ملأ الدنيا ابداعا وفنا ولم يبلغ مكانته أحد . كنت قريبا منه ومن قبله وروحه وشاهدا علي كثير من التفاصيل والأحداث التى مر بها ..آلامه ..أفراحه ..همومه الفنية ،حتى رحله مرضه ورحيله الذي كان خسارة و فاجعة للفن الراقي المحترم عاش أحمد زكي سنوات عمره ليس لديه ما يشغله سوي فنه والبحث عن موضوعات حقيقية.

الراحل أحمد زكي الاعلامي محمود سعد أحمد زكي الفنان الراحل أحمد زكي محمود سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية سلم أسلحته بالكامل

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

ضربة قوية للأهلي..غياب نجم الفريق عن نهائي أفريقيا أمام الترجي

مصر تحذر الأطراف في الأراضي المحتلة من خطورة التصعيد الحالي

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. فيلم نادر للفنان عمر الشريف في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

مصطفى كامل ينعى شقيق نقيب موسيقيين طنطا وكفر الشيخ

تعرف على مكان جنازة شقيق محمود ياسين

عمرو محمود ياسين يعلن عن وفاة عمه في أستراليا.. تفاصيل

فى ذكراها.. سر ماجدة الصباحى مع القبلات فى الأفلام وقصة البوسة الأولى مع عمر الشريف

ذكرى رحيل رمز الأهلى.. قصة المايسترو صالح سليم مع فاتن حمامة ونجاة الصغيرة

وائل الفشنى: أنا مزيكاتى قبل أن أكون منشد.. والغناء باللغة العربية الفصحى لم يزعجني .. ونجاح "الحشاشين وبيت الرفاعى" فاق توقعاتي

أخبار الفن| تعليق حاسم من كريم فهمى على طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. أحمد السقا يصدم علي ربيع.. روبى تظهر بوزن زائد

ترشيحاتنا

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة برفح الفلسطينية

البرلمان العربي يحذر من اجتياح رفح وارتكاب جريمة إبادة جماعية جديدة

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية

تعليق أمريكي بعد موافقة مجلس الحرب الإسرائيلي على عملية رفح

البيت الأبيض: صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل الوسيلة الوحيدة لتجنب اجتياح رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة.. شاهد

بعد الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع

فستان مجسم.. مي سليم تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

طريقة تحضير حلوى الليمون اللذيذة

فيديو

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ