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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كمال: الظروف الصعبة لأحمد زكي دفعته للنجاح.. وهكذا تعرفت على عبلة كامل

الفنان القدير أحمد
الفنان القدير أحمد كمال

قال الفنان القدير أحمد كمال، إن  الظروف الصعبة التي عاشها الفنان الكبير أحمد زكي كانت سببا في نجاحه.

 وأضاف الفنان القدير أحمد كمال خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”، أنه تعرف على  الفنانة الكبيرة عبلة كامل في الجامعة ثم تزوجا وانفصلا ولا يزالا أصدقاء، موضحا: “ عبلة كامل هي هي من ساعة ما عرفتها.. وبيننا أولاد واحترام متبادل”.


وقال كمال: إن أي فنان يمثل في حياته ويصطنع، يفشل أمام الكاميرا، كما كشف تفاصيل تدريبه العديد من الفنانين في بداية مشوارهم مثل: أحمد الفيشاوي ونيللي كريم وباسم سمرة وغيرهم. 

الفنان القدير أحمد كمال أحمد كمال أحمد زكي بالخط العريض عبلة كامل

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