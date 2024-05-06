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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

8 غيابات مؤثرة تضرب صفوف الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

الزمالك
الزمالك

أغلق الزمالك صفحة مباريات دوري Nile بشكل مؤقت بعد خسارته أمام سموحة في الجولة 21، حيث بدأ التركيز على مهمته القادمة في رحلة الحسم إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية.

 وطلب جوزيه جوميز من الجهاز الطبي إعداد تقرير شامل عن حالة المصابين في الفريق، مع وجود عدد من الغيابات المؤكدة والمحتملة، مما يضع الفريق في موقف تحسيسي قبل المباراة الحاسمة في أرض المنافس.

الغيابات في صفوف الزمالك تتضمن:

1. محمود عبد الرازق "شيكابالا"
2. مصطفى شلبى
3. مصطفى الزنارى
4. محمود حمدى "الونش"
5. محمد عبد الشافى
6. عبد الله السعيد
7. ناصر ماهر
8. سيف جعفر

الكونفيدرالية جوزية جوميز عبد الله السعيد شيكابالا محمود عبد الرازق شيكابالا نهائي الكونفدرالية

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