أمر غير مقبول.. الاتحاد الأوروبي: أوامر إخلاء المدنيين في رفح تنذر بكارثة

أكد مفوض السياسات الخارجية بـ الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية للمدنيين في مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، تنذر بالأسوأ.

وقال بوريل في منشور على منصة “إكس”، إن أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين في رفح تنذر بالأسوأ والمزيد من الحرب والمجاعة وهو أمر غير مقبول.

وطالب إسرائيل بأن تتخلى عن الهجوم البري وأن تنفذ قرار مجلس الأمن رقم 2728، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكنه التعاون مع المجتمع الدولي للتحرك لمنع مثل هذا السيناريو.

دعوة الفلسطينيين إلى إخلاء الأحياء

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في دعوة الفلسطينيين إلى إخلاء الأحياء الشرقية لرفح في جنوب قطاع غزة القريبة من الحدود الإسرائيلية، قبل هجوم بري مخطط له في المنطقة.

وحث جيش الاحتلال المدنيين على الانتقال إلى منطقة إنسانية موسعة في منطقتي المواصي وخان يونس في جنوب غزة.

وقال شهود عيان في قطاع غزة لوكالة أنباء الشرق العربي الاثنين: إن الآلاف بدأوا في مغادرة شرق رفح إلى مناطق وسط قطاع غزة، في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي عزمه بدء عملية بالمنطقة.

وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن عمليات الإجلاء من المناطق التي دعا إلى إخلائها تمهيداً لعملية عسكرية "محدودة النطاق" تشمل نحو 100 ألف شخص.

وحذر الجيش الإسرائيلي، النازحين والمدنيين في مناطق شرق رفح من التوجه إلى شمال القطاع وحثهم على التوجه إلى منطقة المواصي في خان يونس.