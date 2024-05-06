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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية: نعوّل على الصين للتأثير على روسيا للحد من تهديداتها النووية

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على الصين للضغط على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان أدلت به عقب محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الاثنين. 

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت فون دير لاين عقب اجتماعها مع شي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه: "نعول على الصين لاستخدام كل نفوذها على روسيا لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا".

وأضافت: "لقد لعب الرئيس شي دورًا مهمًا في تهدئة التهديدات النووية غير المسؤولة لروسيا، وأنا واثقة من أنه سيواصل القيام بذلك على خلفية التهديدات النووية المستمرة من جانب روسيا".

رئيسة المفوضية الأوروبية لصين أوكرانيا روسيا

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