تهريب بترول للسوق السوداء.. ضبط القائمين على محطة وقود في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عامل بإحدى محطات الوقود بقنا بتعبئة تانكات محملة على سيارة نقل بالمواد البترولية تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء.

بالفحص أمكن تحديد المحطة المشار إليها "كائنة بدائرة قسم شرطة قفط" وضبط (مالكها ، والقائم على إدارتها - مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا) ، وبسؤال الأخير أقر بتجميع المواد البترولية المنصرفة للمحطة وبيعها لقائد سيارة "نقل" بسعر أزيد من المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها ، وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة قفط) ، وبمواجهته أيد ماسبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





