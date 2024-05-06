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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

راغدة شلهوب: عشت قصة حب مع فنان شهير وتركته لرغبتي في الإنجاب

صدى البلد

حلت الإعلامية راغدة شلهوب ضيفة على إحدى البرامج الحوارية على قناة المشهد الفضائية اللبنانية ، حيث ادلت بالعديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية . 

 

وكشفت راغدة شلهوب أنها عاشت في وقت سابق، قصة حب مع فنان شهير، لم تكشف عن إسمه . 

 

وتحدثت راغدة عن زواجها الأول وقالت إنها كانت صغيرة ولم يستمر الزواج لفترة طويلة، ثم تزوجت للمرة الثانية وأنجبت ابنتها الوحيدة.

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وقالت راغدة شلهوب : "علاقتي بزوجي جيدة، مثل أي ثنائي بالحياة دائماً هناك صعود وهبوط وهناك اتفاقات واختلافات وما يجمع بيننا هو ابنتنا، مشكلتنا مثل كل الثنائيات أن ضغوطات الحياة ليست سهلة أركض وراء عملي وهو يركض وراء عمله ولا يوجد مساحة أن نعيش حياة الثنائي".

وأكدت الإعلامية اللبنانية انها عاشت قصة حب مع فنان لكن لم تكلل بالنجاح، وقالت: "كنت أتمنى أن تنجح لكن الطرف الآخر لم يكن مستعداً للزواج، كان يريدني بجانبه لكنه يخاف من الارتباط، وهذه الشخصية التي أحكي عنها أخذ قرار الارتباط من فترة زمنية قريبة جداً"

وتابعت راغدة شلهوب : "لو كنت انتظرت كل هذه الفترة لم أكن لأرى ابنتي التي أصبح عمرها 14 عاماً الآن، أنا كان لدي رغبة في الزواج وتأسيس عائلة لكنه لم يكن مقتنعا بفكرة الزواج".

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