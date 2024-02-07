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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الثقافة: معرض الكتاب هذا العام فاق كل التوقعات

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قالت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فاق كل التوقعات، مشيرة إلى أن البداية كانت بموافقة حضور 70 دولة لأول مرة في تاريخ المعرض.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "تبع هذا الزخم من المشاركة 1200 ناشر، وكانت النرويج ضيف شرف، وكان أول تواصل ثقافي مع هذه المنطقة من العالم، وكان انفتاحا على ثقافات مختلفة لأول مرة".

وقالت: "النرويج كان لديهم اهتمام خاص بأدب الطفل، ومعرض الكتب هذا العام خصص صالة إضافية لفنون الطفل وأدب الطفل، وكان بها مجموعة كبيرة من الفعاليات الأدبية الخاصة بالطفل وندوات وحفلات للأطفال الفائزين بجائزة المبدع الصغير، والأطفال الذين فازوا هذا العام بمسابقة الشعر أقمنا لهم حفلات توقيع، وكانت تتم للمرة الأولى، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي كانت تقام لأول مرة بالمعرض، مثل مؤتمر اليوم الواحد".

وتابعت: "كان هناك يوم خاص تم تخصيصه بالمعرض للتراث والثقافة الفلسطينية، ودائما يكون هناك جناح لدولة فلسطين بالمعرض".

وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني معرض القاهرة الدولي للكتاب قصواء الخلالي الفعاليات الأدبية

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