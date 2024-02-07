«المخلافي»: الأمن القومي العربي تضرّر بوجود قوات أمريكية في البحر الأحمر|فيديو

الحوثي ليس متضررًا

قال الدكتور عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني ونائب رئيس وزراء اليمن سابقًا، إن غياب الدولة وسيطرة الميليشيات في أجزاء من اليمن، أدت لما يحدث الآن، ومن كان يريد أن تكون اليمن أكثر استقرارًا كان عليه دعم السلطة الشرعية للبلاد، لأن الميليشيات لا يمكن إلا أن تخلق مشهدًا مضطربًا.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "جماعة الحوثي استغلت ما يحدث في قطاع غزة، ضمن مشروع الجماعات التي تسيطر عليها إيران، وهي تدرك أن الشعب العربي وكل إنسان يرفض الظلم على غزة سيرحب بأي خطة ضد الكيان الصهيوني، وبالتالي قامت بما قامت به في البحر الأحمر".

وقال: "أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية علاقتها جيدة بالحكومة الشرعية في اليمن، وكان يتم تنبيهها بمخاطر جماعة الحوثي، ولكن الخلاف حول وسيلة مواجهة هذه الجماعة، ودليل على ذلك أن الرئيس الأمريكي فور توليه السلطة، ألغى قرار تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية".

الشعب اليمني المُتضرّر الأكبر مما يحدث الآن

وتابع: المتضرر الأكبر مما يحدث الآن هو الشعب اليمني، الذي مازالت الميليشيات تسيطر عليه، كما أن الأمن القومي العربي تضرّر بوجود قوات أمريكية في البحر الأحمر وهو بحيرة عربية، ومصر تضررت من خلال ما تعرضت له قناة السويس، أما الحوثي ليس متضررًا.