بيان عاجل من اليمن بشأن فوز السعودية باستضافة إكسبو 2030

بارك وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، للمملكة العربية السعودية لفوز العاصمة الرياض باستضافة إكسبو 2030.

وقال بن مبارك عبر حسابة على منصة إكس: "نبارك للاشقاء في السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً الفوز المستحق باستضافة إكسبو 2030".

وأضاف وزير خارجية اليمن: "نحن على ثقة بتجربة عالمية رائدة لرؤية طموحه تصنع المستقبل والازدهار لأهلنا في السعودية وتقدم نموذج لشعوبنا والبشرية كقبلة للتعاون والتسامح والتعايش".

https://x.com/BinmubarakAhmed/status/1729536422523142562?s=20

وفازت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، باستضافة الرياض «إكسبو 2030».

وتم إعلان اسم الدولة الفائزة، من ضاحية إيسي ليه مولينو، غرب العاصمة الفرنسية باريس، حيث تعقد الجمعية العامة لـ"المكتب الدولي للمعارض" في مقر المؤتمرات اجتماعها الأخير في دورته الـ173.