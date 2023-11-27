السعودية تنافس إيطاليا وكوريا الجنوبية على استضافة "إكسبو 2030"..هل تفوز الرياض ؟

تتنافس السعودية مع إيطاليا وكوريا الجنوبية، على استضافة معرض "إكسبو الدولي 2030"، ومن المنتظر أن يعلن غدا الثلاثاء، إسم الدولة الفائزة، حيث تتجه الأنظار، نحو ضاحية إيسي ليه مولينو، غرب العاصمة الفرنسية باريس، حيث تعقد الجمعية العامة لـ"المكتب الدولي للمعارض" في مقر المؤتمرات اجتماعها الأخير في دورته الـ173، للتصويت على اختيار المدينة الفائزة بتنظيم المعرض.

وتنتظر السعودية نتيجة المنافسة على استضافة "إكسبو الدولي 2030" بين الرياض، وروما، ومدينة بوسان جنوب شرقيّ كوريا الجنوبية، وستتاح الفرصة لوفود الدول الثلاثة، أن تعرض للمرة الأخيرة أمام الجمعية العامة، مشروعها وطموحاتها وتفاصيل خطتها والفائدة المرجوة منها، وبكلام آخر: كل الحجج التي من شأنها تفضيلها على الآخرين.

وبعد انتهاء العرض الأخير، سيتم اختيار الجهة الفائزة من خلال الاقتراع الإلكتروني للدول الأعضاء الـ180 وفق مبدأ صوت واحد لكل بلد.

وعقدت السعودية، في السادس من نوفمبر الجاري، حفلا ختاميا لحملة ملف ‫"الرياض إكسبو 2030" بتنظيم الهيئة الملكية لمدينة الرياض".

وفي إطار الدعاية لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030، اختتم الرئيس الكوري يون سيوك يول أمس الأحد، زيارته إلى فرنسا، التي جاءت للمشاركة في الحملة النهائية للترويج لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة بوسان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكورية الرسمية "يونهاب".

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى دعم ملف استضافة المعرض في بوسان، قائلاً إنه سيكون "بمثابة منصة حلول للتحديات العالمية وفرصة لكوريا الجنوبية لرد الجميل الذي تلقّته من المجتمع الدولي خلال تنميتها الاقتصادية".

والمنافس الثالث للرياض، هي إيطاليا التي تسعى لتكرار تجربة استضافة مدينة ميلانو "إكسبو 2015".

وخصصت السعودية ميزانية قدرها 7.2 مليار دولار لتنظيم المعرض، ضمن المخطط الرئيسي لـ"رؤية السعودية 2030".