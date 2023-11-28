إسرائيل تسحب دعمها للسعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030

قررت إسرائيل سحب دعمها لمحاولة المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 العالمي وسط انتقادات الرياض لتل أبيب بسبب الحرب في غزة، حسبما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان”.

وكانت إسرائيل قد أشارت إلى أنها ستدعم السعودية خلال العام الماضي مع تكثيف المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق تطبيع بين البلدين.

لكن الرياض انضمت إلى العالم العربي في انتقاد عملية الجيش الإسرائيلي في غزة بشدة، ودعت المجتمع الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة ضد الدولة اليهودية، وفقا لما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأصر مسؤولون أمريكيون تحدثوا مع تايمز أوف إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري على أن اتفاق التطبيع بين البلدين لا يزال ممكنا بعد الحرب، لكنهم أقروا بأن العنصر الفلسطيني في الصفقة من المرجح أن يتوسع بشكل كبير على خلفية الحرب.

وبدلا من دعم المملكة العربية السعودية، قررت إسرائيل دعم طلب إيطاليا لاستضافة معرض إكسبو 2030 في روما، وفقا لما ذكرته قناة “كان”.

وكانت إسرائيل قد أشارت إلى أنها ستدعم السعودية خلال العام الماضي مع تكثيف المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق تطبيع بين البلدين.

لكن الرياض دعت المجتمع الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة ضد الكيان الصهيوني.

