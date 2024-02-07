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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عقب المشاركة في معرض الدفاع العالمي.. وزير الإنتاج الحربي يعود إلى القاهرة

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي

عاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024 “WDS” المقام بشمال العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كان وزير الإنتاج الحربي قد شارك بفعاليات إفتتاح المعرض حيث أشاد بتنظيم المعرض وعمق العلاقات (المصرية-السعودية). 

 أشاد وزير الإنتاج الحربي ، بما قام بالإطلاع عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات والجهات المشاركة بالمعرض، معرباً عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات.

 

وقام الوزير "محمد صلاح" خلال مشاركته في فعاليات المعرض بزيارة العديد من أجنحة الشركات والجهات المختلفة المشاركة وحرص خلال هذه الزيارات على إستعراض الخبرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وقام بدعوة ممثلي تلك الجهات لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر عمقاً.

 

أوضح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن معرض الدفاع العالمي يتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع من خلال استعراض أحدث التطورات التقنية عالمياً عبر مختلف قطاعات الدفاع البرية والبحرية والجوية والفضاء والأمن، ويتيح إمكانية التواصل مع صناع القرار في مجال الدفاع من المملكة والعالم.

 

وأشار "بكر" إلى أن المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي قام خلال مشاركته بالنسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي بلقاء كل من المهندس/ أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية والأستاذ الدكتور/ Haluk GÖRGÜN رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، كما التقى الوزير ب ثابت العباسي وزير الدفاع العراقي، والأمير محمد بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، واجتمع مع السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية.

 

وقام الوزير "محمد صلاح" ضمن فاعليات معرض الدفاع العالمي 2024 بتفقد الجناح السعودي واجتمع مع ممثلي "مجموعة النافع" إضافةً إلى زيارة جناح كل من وزارة الدفاع السعودية والشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" والهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية والشركة الكيميائية السعودية القابضة ووزارة الداخلية السعودية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني كما قام السيد الوزير بتفقد جناح شركة "كليات التميز" السعودية.

 

وتفقد وزير الإنتاج الحربي الجناح الهندي حيث التقى ممثلي شركة ميونيشنز إنديا ليمتيد (MIL) ووكيلها السعودي، وتم المرور على الشركة المصرية "ألتمات سليوشنز" والتي تعمل في مجال الخدمات الهندسية، كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي جناح كوريا الجنوبية واجتمع مع ممثلي جناح شركات "بونجسان، هانوا، KDI" الكورية الجنوبية.

 

وقام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي بتفقد جناح الشركة العمانية لإنتاج الذخيرة الصغيرة، وجناح شركة "إيدج" الإماراتية، و"نورينكو" الصينية، وتم لقاء ممثل شركة "TBS" البلغارية، وتم زيارة أجنحة عدد من الشركات التركية المشاركة بمعرض الدفاع العالمي ٢٠٢٤ والمتخصصة في مجال إنتاج الذخائر الثقيلة وكذا في مجال تصنيع الذخائر الصغيرة والكبسول ومنها شركة "ريبكون" التركية، بالإضافة إلى المرور على جناح شركات "نورثروب جرومان، جنرال ديناميكس، RTX ، رايثون" الأمريكية.

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