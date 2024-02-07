مكشوف وقصير.. هيدي كرم تثير الجدل بالتاتو| شاهد

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت هيدي كرم، مرتديه جيب قصيرة باللون الأبيض مع توب مكشوف البطن باللون الأبيض أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هيدي كرم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هيدي كرم،أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هيدي كرم