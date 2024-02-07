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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عباءة لافتة.. إيمي سمير غانم تبهر متابعيها | شاهد

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألقت إيمي سمير غانم، مرتديه عباءة ذا تصميم مختلف ومميز باللون الكحلي لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت إيمي سمير غانم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت إيمي سمير غانم، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور إيمي سمير غانم 

إيمي إيمي سمير غانم صور إيمي سمير غانم حسن الرداد ابن حسن الرداد

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