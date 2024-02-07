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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: السيسي يعمل لصالح المواطنين دائماً |فيديو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الدكتور أحمد فهمي المتحدث بأسم رئاسة الجمهورية، إن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من الرئيس السيسي لجميع ما يخص أحوال المواطن المصري، مؤكداً أن كل ما يتم في الدولة المصرية هو لصالح تحسين أحوال المواطنين.


وأضاف أحمد فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بناء الدولة المصرية يهدف إلى توفير حياة كريمة ، للمواطنين المصريين، لافتاً إلى أن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم هدفها تخفيف عن أعباء المواطنين.


وأشار المتحدث بأسم رئاسة الجمهورية إلى، أن قرارات الحزمة الاجتماعية التي صدرت اليوم تقسم إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصبح 6000 جنيه شهرياً، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.


وتابع" أن هناك اهتماما كبيرا بقطاعي الصحة والتعليم ، وتم استهداف هاتين الفئتين تحديداً لتمكينهم من مواجهة الظروف الحالية".

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