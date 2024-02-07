وكيل الشيوخ: الرئيس السيسي يحمل في قلبه هموم 105 ملايين مواطن

بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور..

أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مظلة الحماية الاجتماعية، تاريخية، مؤكدة أننا أمام رئيس وطني مخلص يحمل في قلبه هموم 105 مليون مواطن، منوها بأن قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة ، ستكون له دلالة إيجابية على المواطن.

وأضاف "أبو شقة"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن دعم الرئيس السيسي المظلة الحماية الاجتماعية ، هي بمثابة هدية للمصريين قبيل الشهر الفضيل، وستكون لها مردود كبير خاصة بعد الزيادة الكبيرة في الأسعار ، جراء الأزمات العالمية التي ضربت اقتصاديات العالم ، وستسهم في تخفيف العبء على المواطن المصري.

وبعث “أبوشقة”، برسالة إجلال وتقدير واحترام للرئيس السيسي الإنسان، الذي يثبت في كل يوم بأنه قائد عظيم محب لوطنه وشعبه.

وتابع أنه على يقين بأن القادم أفضل وأن المستقبل القريب سيثبت أن الدور المصري في كافة المجالات علي حق، لانه يعتمد علي منهج الصدق في كل الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية.

